Подходит ли вам домашний бизнес? Сначала задайте себе эти 5 вопросов

1. Вы самомотивированы?

2. Можете ли вы установить границы дома?

3. Можете ли вы игнорировать отвлекающие факторы в рабочее время?

4. Можете ли вы установить свой собственный график и сроки?

5. Знаете ли вы, когда прекратить работу?

Образ жизни, связанный с домашним бизнесом , может показаться беззаботным. Без установленных часов обычного бизнеса и без ежедневных поездок на работу вы можете наслаждаться гибким графиком и иметь больше времени для себя, верно?Да, это возможно, но не все созданы для ведения домашнего бизнеса, и не каждый владелец домашней франшизы проводит свой день в халате, сидя за компьютером. На самом деле, большинство домашних франшиз требуют, чтобы вы были вне дома, взаимодействуя с сообществом. Успех домашнего бизнеса зависит от усилий владельца. Требуется определенная суета.Одним из самых больших преимуществ домашней франшизы являются низкие накладные расходы. Нет необходимости беспокоиться о дорогостоящей аренде или надстройках. Но без витрины вам нужно будет найти способы рассказать о своем бизнесе. В конце концов, клиенты не будут стучать в вашу дверь.Многие компании, предоставляющие услуги, получают потенциальных клиентов через Google Ad Words или веб-сайты, такие как Home Advisor. Подумайте о расходах на эти услуги и спросите себя, можете ли вы и готовы ли вы сразу же отследить потенциальных клиентов. С некоторыми франшизами, такими как услуги персонального обучения, рекламные щиты или газетная реклама, может помочь стимулировать бизнес. Если в системе франчайзинга нет колл-центра, вы несете ответственность за планирование встреч и отслеживание потенциальных клиентов.Успех других видов домашних франшиз, таких как школьные развивающие программы, зависит от ваших взаимоотношений с местными жителями. Есть ли у вас мотивация пойти на встречу с лидерами сообщества и школьными властями? Готовы ли вы выставляться на местных выставках, участвовать в собраниях вашей местной торговой палаты или посещать общественные мероприятия? Владельцы домашнего бизнеса должны стремиться найти бизнес.Ваш дом слишком хаотичен для ведения бизнеса? Установление ожиданий и границ с семьей означает здравомыслие для владельцев домашнего бизнеса. Например, ваш рабочий компьютер не должен использоваться для домашних заданий вашего сына. Табличка «Не беспокоить» на двери вашего офиса не позволит членам семьи врываться и прерывать важные встречи.Будут ли ваши клиенты слышать детские крики на заднем плане? Организация дневного ухода должна быть согласована заранее с вашим супругом. Ваш малыш может быть очаровательным, но его присутствие на телефонном звонке не обязательно поможет заключить сделку. Заранее согласившись с основными правилами, каждый в доме будет знать, что разрешено, а что запрещено.Если вы будете отвлекаться на все домашние дела, вы никогда ничего не сделаете для своего бизнеса. Можете ли вы игнорировать эту грязную кухню или взрывающуюся кучу белья? Если собака постоянно лает, сможете ли вы сосредоточиться? Домашние франшизы без особой структуры не для всех. Если вы не очень сосредоточены по своей природе, спросите себя, сможете ли вы отделить деловые обязанности от домашних. Если ответ «нет», возможно, вам лучше выбрать более структурированный вариант. Главное быть честным с самим собой.Составление плана на каждый день с целями и сроками — лучший способ опережать свой домашний бизнес. Жонглировать несколькими ролями и задачами намного проще, если у вас есть план. Можете ли вы составить для себя расписание и придерживаться его? Изучая возможность, посмотрите, есть ли у франчайзера рекомендуемый график или могут ли другие франчайзи привести примеры того, как они справляются со своими повседневными задачами. Одна из лучших частей владения франшизой — возможность делиться передовым опытом. Поймите, что означает успех во франшизе, которую вы рассматриваете, и спросите себя, готовы ли вы принять вызов.В то время как получение мотивации может быть трудным для некоторых владельцев домашних франшиз, завершение рабочего дня может быть проблемой для других. Как домашний владелец франшизы, ваш дом удваивается как ваш офис. Напоминание о работе всегда присутствует. Не возникнет ли у вас соблазна продолжать сжигать масло в полночь? Сможете ли вы работать в обычном режиме и наслаждаться здоровым балансом между работой и личной жизнью? В какой-то момент вам нужно выключить компьютер, чтобы закрыть компьютер и уделить время себе. Ключевым моментом является умение разделять.Домашний бизнес хорош по многим причинам, но не для всех, и все они работают по-разному. Прежде чем выбрать один, убедитесь, что он будет работать для вас. Перед покупкой франшизы важно провести тщательную проверку. Существует множество ресурсов, которые помогут вам в этом процессе. Интернет-исследования, посещение торговых выставок и подписка на франчайзинговые публикации — все это отличные места для начала.Чтобы сузить свой выбор, вы можете обратиться за помощью к сертифицированному консультанту по франчайзингу . Эти профессионалы отрасли помогают начинающим владельцам франшизы находить возможности, соответствующие их образу жизни, интересам и финансовому положению. Имея в виду ваш опыт, консультант по франшизе покажет вам возможности, о которых вы, возможно, никогда не думали. С таким количеством вариантов там, вероятно, будет домашний бизнес, который идеально подходит для вас. Потратьте время, чтобы изучить и найти тот, который лучше всего соответствует вашему образу жизни и приоритетам.