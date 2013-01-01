Бизнес идеи

Каждый человек задумывается, как заработать миллион. Есть голова, есть руки, но миллиона всё нет. На сайте собрано много идей для бизнеса в помощь думающему человеку. Почитав идеи, вы обязательно найдёте ту, которая позволит вам заработать свой миллион.

Топ идей

Идея для малого бизнеса: выпечка необычных тортов!
Кондитерский бизнес был и есть одним из тех видов деятельности, которые привлекают к себе большое число инвесторов. И на вопрос новичков о целесообразности выхода на такой рынок ответ экспертов б...

Открыть станцию по замене масла
Количество автолюбителей растёт с каждым годом. И многие из них совсем не хотят лазить в двигатель и пачкаться. Один из прибыльных бизнесов это открыть станцию по замене масла. Что вам понадобится?...

Изготовление свечей
Если вы решили заняться собственным бизнесом и вы творческий человек, то можно открыть свое дело по производству свечей. Сложного знания каких-либо технических характеристик не потребуется...

Помощь в покупке товаров
Идея подходит для небольших населённых пунктов. Где нет огромных магазинов бытовой техники и по большому счёту ничего нет, но есть жители которые хотят тратить свои деньги. В Минске есть масса...

Откроем Скалодром
Вы, наверное, видели в фильмах, как молодежь развлекается в залах для скалолазов. Почему бы вам не открыть подобный зал? Конечно, это всё будет стоить достаточно дорого. Шутка ли один только...

Производство пеноблоков
Применение пеноблоков обретает все большее использование в строительстве индустриальных и жилых домов. Увеличивающаяся популярность применения пеноблоков связана с его высокими характеристиками...
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