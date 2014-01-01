Обучение на компьютере

Данный раздел я специально создал для того, чтобы у новичков появилась реальная возможность обучиться работать на компьютере и не только, этот сайт поможет тем, кто ни разу не садился за компьютер, тем, кто купил компьютер и только пытается что-то делать, но не знает как, и тем, кто знает в компьютере всего понемногу - для начинающих (операторов ПК), но хочет систематизировать и углубить свои знания.

Если вы умеете включать компьютер и правильно его выключать, то это уже полдела на пути к познанию компьютерной грамотности, а компьютерная грамотность - это понятие, которое содержит в себе умение читать и писать, считать и рисовать, программировать и играть, а также искать нужную информацию и так далее и так далее, применяя для этого компьютер.

Главное - не нужно его бояться.

Самое страшное, что вы ему можете сделать, исключая конечно физическое повреждение, это удалить какие-нибудь файлы и папки, которые вам показались почему-то лишними, поскольку вы о них пока ничего не знаете, вывести из строя операционную систему и так далее, что в конце-концов приведет к тому, что ваш компьютер перестанет загружаться.

Вот тут вы впадете в панику. Что делать? Шеф! Все пропало! Все пропало!

Конечно, в данном случае вы можете заказать ремонт и настройку компьютеров на дому с выездом мастера и заплатить им энную сумму денег, лучше когда у вас есть знакомые, которые разбираются в компьютерах и помогут наладить вам ваш компьютер, можно еще посетить компьютерные курсы. Но согласитесь, что каждый раз просить знакомых исправить неполадки вашего компьютера как-то неудобно, записаться на компьютерные курсы и стараться посещать каждый урок это надо быть зависимым во времени, опять же за курсы надо платить. Поэтому можно найти другой выход их сложившейся ситуации.

Ведь по сути дела ничего страшного не произошло, всего на всего вышли из строя некоторые программы, а компьютер цел и невредим, просто вы еще не знаете как ваш компьютер реанимировать, установить программу или поставить Windows, а посетив этот сайт, вы по сути дела посещаете те же самые компьютерные курсы, только теперь вы сами распоряжаетесь своим временем и к тому же бесплатно, а за короткое время научитесь управлять своим компьютером: устанавливать операционные системы и различные программы, и что немаловажно - будете знать какие файлы и папки можно удалять безболезненно, а какие лучше не трогать.

Посетив компьютерные курсы данного сайта, вы можете начать обучение с любого раздела, но желательно все по порядку, потому что изучив операционную систему Windows, вы уже будете знать, что такое файлы, папки, окна, как их создавать и что с ними можно делать, а уже следующим шагом приступить к изучению офисных программ.

Овладев некоторыми навыками работы в Windows, вы приобретете небольшой опыт, который поможет вам легче, с меньшими трудностями обучиться работе на компьютере, осваивать новые программы. Например, изучая офисные программы, вы уже будете в курсе дела, как сворачивать, минимизировать и восстанавливать окна; что такое панели инструментов, выпадающие списки и так далее.

Если внимательно присмотреться, то все программы имеют схожий интерфейс, буквально - междумордие.

Попытаюсь объяснить, что это такое. В нашем сугубо меркантильном мире программистами написано огромное количество всевозможных программ. Естественно эти программы должны обладать удобными и понятными элементами управления, иначе в этих программах работали бы сами создатели и те немногие, понимающие что-то в программировании.

Многие средства управления присущи всем программам. Даже если вы не знаете о чем та или иная программа и что она делает, открыв окно вы увидите некоторые знакомые элементы - строку меню, какие-то значки, например, если стоит значок принтера - значит это печать в любой программе. Как раз эти удобные и понятные элементы управления и называются интерфейсом.

Для кого-то материалы данного компьютерного курса могут показаться очень легкими, кому-то не очень, но сразу спешу вас успокоить, что ничего непонятного вы не встретите. Если что-то не будет получаться, то это лишь по невнимательности. Надо вернуться назад на исходную позицию и выполнить все действия поэтапно.

Вы можете не обратить внимание на какое-то слово или словосочетание, посчитав его незначительным, например: если вы читаете, что надо открыть контекстное меню объекта, это значит, что надо щелкнуть правой клавишей мыши на данный объект.

Вообще я постараюсь не писать ничего личного, то есть я хотел сказать ничего лишнего, так как каждая тема это несколько книг, где написано все-все. На самом деле все-все мало кому нужно.

Компьютерные курсы преследуют следующую цель - обучение работе на компьютере, дать базовые знания, которые будут рассмотрены на страницах данного ресурса.

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