Вечернее платье для подруги невесты

Рассмотрим построение выкройки вечернего платья, предназначенного для подруги невесты.
Как сшить вечернее платье с драпировкой на свадьбуВ продолжении свадебной темы, поговорим о наряде подруги невесты. Она, конечно же, не должна затмевать собой невесту, но в независимости от этого, должна выглядеть на свадебном торжестве на все 1000 баллов, а поэтому эффектное вечернее платье на свадьбу Вам однозначно пригодится.
Покрой у платья, которое сегодня мы с вами рассмотрим, не очень сложный, но, этот лаконичный покрой только подчеркнет Ваши достоинства и скроет небольшие недостатки. Длинное приталенное платье со вставкой в виде «воротника-хомута» (драпировки) непременно будет радовать взгляд!
Ткань – легкая, струящаяся, не слишком прозрачная, иначе необходимо будет сделать чехольчик для платья. Для драпировки возьмем ту же ткань, но, чтобы было интереснее, другой расцветки. На драпировку обязательно идет легкая ткань, которая может лежать складками.
Выкройка вечернего платья с римскими складками строится на базе основной выкройки платья.
Длину изделия выберите сами. Оптимальная длина для этой модели 65 см от линии талии по середины спинки.
Далее от крайней точки плечевого среза отложить влево 3 см – это будет новая точка линии плечевого среза. Отложим 4 см от новой точки линии плечевого среза – точка вершины горловины. Измеряем расстояние от вершины горловины основной выкройки и полученной и переносим ее на линию плечевого среза спинки.
Выточка на выпуклость лопаток: для улучшения посадки в области проймы следует уменьшить ее длину на 0,5 см у линии плечевого среза. Вычерчиваем плавной кривой линию срезов. Оформляем их, как показано на выкройке вечернего свадебного платья. На передней детали платья отмечаем складку величиной 0,5-1 см для улучшения посадки изделия в области проймы.
Горловину по линии середины углубить на 3 см и уменьшить длину горловины на 0,5 см по линии середины спинки. Чертим линию середины спинки от полученного уровня высоты проймы и строим линию горловины спинки под прямым углом к новой линии середины спинки.
Выкройку переда разрезать от точки центра груди к линии середины и к линии бокового среза. Боковые стороны нагрудной выточки соединить, при этом раздвинуть детали переда по линии середина на 1,5 см и временно перевести остаток раствора вытачки по направлению к линии бокового среза.
Линию среза талии на переде начертить плавной кривой на 3 см выше линии талии основной выкройки под прямым углом к линии середины переда до линии бокового среза талии.
Линию середины вытачки по талии чертежа основы продлить по линии низа – полученная линия понадобится для расширения детали переда. Раствор нижней части этой вытачки впоследствии перевести к направлению линии низа.
Самое притягательное в этом платье – драпировка. Делаем ее длиной, равной выбранной длине горловины переда, вычерчиваем так, чтобы у линии середины переда получился прямой угол. Вставка выполняется со сгибом по линии середины.
Вычерчиваем линию среза талии на спинке в соответствии с чертежом. Вычерчиваем вытачки выше линии среза талии, ниже этой линии раствор вытачки переводится к линии низа спинки.
Выкройка вечернего платья на свадьбу с драпировкой
Расширяем детали переда и спинки по линии боковых срезов и в области низа на 5-10 см. Можете поэкспериментировать и увеличить этот размер в два раза или n-раз. Творческий эскперимент – великая сила! Но и слишком не увлекайтесь! Иначе, у красивого и элегантного платья, могут появиться не очень изящные складки по бокам и прямым свесом спереди и сзади!
Детали вырезать. Остаток раствора нагрудной вытачки на детали переда закрыть. Выровнять линии срезов. Сделать срезы по намеченным линиям. Соединить боковые стороны нижних частей вытачек по талии на переде и спинке и развернуть части деталей у линии низа на 10 см каждую. Для встроенной складки добавить к линии середины переда х2,5 см. Указать направление нити основы.
Вот и построена выкройка прекрасного вечернего платья на свадьбу для подруги невесты!